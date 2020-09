Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Landkreis Rottweil) Unbekannter zerkratzt Auto (23.09.-24.09.2020)

Villingendorf (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, in der Hauptstraße den linken Kotflügel eines Seat Ibiza zerkratzt. Der Seat parkte im genannten Zeitraum vor dem Gebäude Hauptstraße 18. An dem Wagen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu wenden.

