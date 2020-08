Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Hoya/ Zeugen gesucht

Hoya (ots)

(opp) Am Donnerstagvormittag, den 27.08.2020, in der Zeit vom 10:20 Uhr bis 10:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Hoyaer Famila-Marktes an der Weserstraße ein silberfarbener Pkw Mercedes von einem bislang unbekannten Pkw beschädigt. Demnach hat der 75jährige Geschädigte seinen Mercedes im mittleren Bereich des Parkplatzes abgestellt und ist einkaufen gegangen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Mercedes vorne rechts nicht unerheblich beschädigt war. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich rechts neben dem geschädigten Mercedes zuvor ein dunkles, größeres Fahrzeug, welches sich nun nicht mehr vor Ort befand. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2500,- Euro. Die Polizeibeamten des Ermittlungsdienstes bitten Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 04251/934640 im Kommissariat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell