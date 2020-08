Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugin bzw. Opfer gesucht

Nienstädt/Hespe (ots)

(ma)

Nach einem räuberischen Diebstahl am 14.08.20, gg. 18.00 Uhr, in einem Supermarkt an der Hesper Straße in Hespe wird eine Kundin gesucht, die den weglaufenden Ladendieb, mit mehreren Flaschen Alkohol im Arm, aufhalten wollte und von diesem weggeschubst wurde.

Von der Frau sind bislang keine Personalien bekannt, weil diese beim Eintreffen der Polizei bereits nicht mehr im Markt anzutreffen war. Das Opfer konnte nach Zeugenangaben den flüchtenden Täter kurzfristig am Arm festhalten, der sich jedoch losreißen konnte und die Frau wegstieß.

Der Ladendieb entwendete vier Flaschen Rum und flüchtete mit einem Mittäter in einem bereitstehenden Fahrzeug.

Die Frau möchte sich bitte bei der Polizei Obernkirchen, Tel.: 05724-95 88 60, melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell