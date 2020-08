Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährliche Körperverletzung

Obernkirchen (ots)

Am Kollbergring in Obernkirchen kam es gestern gg. 20.30 Uhr zu einem wiederholten Streit zwischen Nachbarn, die in der Wohnung eines Zeugen aufeinandertrafen.

Nachdem der 38jährige Beschuldigte den 47jährigen zum Verlassen der Wohnung aufforderte und dieser sich weigerte, ereignete sich eine tätliche Auseinandersetzung zwischen den Streitenden. Das Opfer stolperte, fiel zu Boden und wurde von dem Beschuldigten mit einem Messer mehrfach oberflächlich im Gesicht verletzt.

Der Wohnungsinhaber konnte die Kontrahenten trennen und verständigte die Polizei, die auf Grund der zunächst unklaren Sachlage mit mehreren Beamten am Tatort erschien.

Die Beamten stellten bei dem Beschuldigten einen Atemalkoholwert von 0,92 Promille fest.

Nach einer Gefährderansprache wurden gegenüber den Beteiligten Platzverweise ausgesprochen. Das Tatwerkzeug, ein handelsübliches Küchenmesser, wurde aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den 38jährigen wird ein Strafverfahren wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

