POL-UL: (GP) Göppingen - Gelegenheit macht Diebe

Ein unverschlossenes Auto ließ einen Langfinger am Freitag aktiv werden

Ulm (ots)

Eine 69-Jährige parkte gegen 17.35 Uhr ihren Mercedes in der Alexanderstraße. Ihre Handtasche und ihren Geldbeutel ließ sie in dem unverschlossenen Auto zurück. So war es ein Leichtes für den unbekannten Täter an das Diebesgut zu gelangen. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verfolgte den Langfinger. Leider verlor er ihn im Bereich der Ulmer Straße aus den Augen. Einzig die Handtasche ließ der Dieb fallen. Insgesamt erbeutete der Unbekannte über 200 Euro.

