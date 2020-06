Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Motorradfahrerin schwer verletzt

Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer am Freitag eine 27-Jährige.

Ulm (ots)

Ein 20-jähriger Golffahrer war von Reichenbach unter Rechberg in Richtung Lauterstein unterwegs. Gegen 20.40 Uhr wollte er dazu von der Reichenbacher Straße nach links auf die B 466 abbiegen. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte Bikerin. Die 27-Jährige prallte mit ihrer Yamaha gegen den Golf. Nach dem Aufprall wurde sie über das Auto geschleudert. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

