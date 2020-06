Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Motorradfahrer kracht in Leitplanke

Zu schnell unterwegs war ein Kradlenker am Freitagnachmittag. Er kam von der Straße ab und verletzte sich schwer.

Der 45-Jährige war gegen 16.50 Uhr auf der Kreisstraße von Münsingen-Böttingen in Richtung Schelklingen unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er auf Grund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Straße ab und krachte in die Leitplanken. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Am Motorrad und den Leitplanken entstand ein Schaden von ca. 7.500 Euro.

