Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Geparktes Auto beschädigt

Soest (ots)

Auf dem Parkplatz eines Fachmarktes an der Werler Landstraße hat am Dienstag, zwischen 13:45 Uhr und 14:20 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer ein anderes Auto am Heck beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

