POL-SO: Soest - Erfolgreicher Schlag gegen Drogendealer

Soest (ots)

Den Ermittlern des Kriminalkommissariats 3, Betäubungsmittelkriminalität, gelang in den vergangenen Monaten ein Schlag gegen Drogendealer. Bereits im Oktober wurden in Soest sechs Personen durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen. Davon sind zwei 30 und 32 Jahre alte Soester und ein 34 Jahre alter Mann aus Beckum weiterhin in Untersuchungshaft. Durch die dabei gewonnen Erkenntnisse wurden dann im gesamten Kreisgebiet 30 Wohnungen durchsucht. Dabei kam es zur Sicherstellung von: 7,5 Kilogramm Marihuana, 3,4 Kilogramm Amphetamin, 300 Gramm Kokain, 45.000,-Euro "Dealgeld", drei Kurzwaffen und einer Langwaffe. Um den Erfolg der zahlreichen Folgeermittlungen sowie der anknüpfenden polizeilichen Maßnahmen nicht zu gefährden, wird erst heute dazu berichtet. Durch die sehr umfangreichen Nachforschungen konnten 45 weitere Beschuldigte aus dem Kreis Soest in diesem Verfahren ermittelt werden. (lü)

