Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in Neubrandenburg und Stavenhagen

Neubrandenburg/ Stavenhagen (ots)

In der Zeit vom 27.03.2020 bis zum 02.04.2020 ist es in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand sind bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Wohnungsinhaberin widerrechtlich auf den Balkon gelangt und haben ein Balkonfenster gewaltsam geöffnet. Anschließend sind die Täter in die Wohnung eingedrungen und haben sämtliches Mobiliar durchsucht. Derzeit können noch keine Angaben zum Stehlgut gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 150,-EUR.

Des Weiteren ist es am 02.04.2020 in der Zeit von 06:45 Uhr bis 15:50 Uhr in der Straße Sandkamp in Stavenhagen zu einem Einbruch in Einfamilienhaus gekommen. Die Täter überstiegen während der Abwesenheit der Eigentümer die Umfriedung und gelangen so auf das Privatgrundstück. Danach brachen die Täter auf der Rückseite ein Fenster auf und stiegen in das Haus ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Zimmern im Erd- und Obergeschoss nach Wertsachen und entwendeten dabei 200,-EUR Bargeld.

In beiden Fällen waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz.

Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg und in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Malchin aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395 - 5582 5224, die Polizei in Malchin unter 03994 - 321 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

