Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Bad Eilsen (ots)

(ma)

Wie gestern bereits kurz berichtet hatte sich am Dienstag gg. 18.05 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 83 in Bad Eilsen ereignet.

Ein 30jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi mit Anhänger, der mit dem Gespann aus Richtung Minden in Richtung Rinteln unterwegs war, fuhr von der B83 in den Einmündungsbereich der Nord-Süd-Straße ein, um dort zu Wenden und wieder in Richtung Minden zu fahren. Beim Einfahren in die Bundesstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten Pkw Mercedes, der von einem 26jährigen Obernkirchener in Richtung Rinteln gefahren wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher aus Heeßen und der Obernkirchener bzw. die Beifahrerin schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg bzw. Klinikum Minden verbracht.

Die Bundesstraße blieb bis gg. 21.00 Uhr für die Spurensuche der Polizei und Bergungs-bzw. Reinigungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

