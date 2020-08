Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstähle

Bückeburg/Kirchhorsten (ots)

(ma)

Drei weitere Fahrraddiebstähle und ein Versuch des Zweiraddiebstahls wurden bei der Polizei Bückeburg am Montag angezeigt. Die Tathandlungen fanden am Bahnhof in Kirchhorsten, in Röcke und am Bückeburger Bahnhof statt.

Am vergangenen Freitag wurde ein Mountainbike im Fahrradständer am Kirchhorster Bahnhof gesichert abgestellt. Am Sonntag fand der Fahrradbesitzer sein grün/gelbes Zweirad der Mareke REX, Typ Bergsteiger, nicht mehr vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

Ein schwarzes Trekkingrad der Marke Bulls ist am Montag in der Zeit von 08.00 bis 15.10 Uhr aus einem Carport in Bückeburg/Röcke, Am Oesling, gestohlen worden. Das verschlossene Fahrrad hat einen Wert von ca. 800 Euro

Vergangenen Donnerstag scheiterte ein Fahrraddieb am Bahnhof Bückeburg an einem angebrachten Drahtseilschloss, das ein Mountainbike der Marke Outburst scheinbar gut gesichert hatte. Das Schloss wurde zwar beim Diebstahlsversuch zerstört, dafür ist das Fahrrad im Besitz des anzeigenden Bückeburgers geblieben.

Trotz zwei angebrachter Klappschlösser ist von Sonntag auf Montag ein Damenfahrrad der Marke Gudereit am Bahnhof in Bückeburg gestohlen worden. Das rot/silbernen Fahrrad war an einem der dort aufgestellten Metallbügel befestigt worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell