Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fluchtversuch nach Ladendiebstahl

Rinteln (ots)

(swe). Ein 22jähriger Mann aus Rinteln steckt mehrere Nahrungsmittel in seinen Rucksack in einem Lebensmittelmarkt und will den Markt am Montag gegen 16.23 Uhr verlassen, ohne die eingesteckten Waren zu bezahlen. Dabei wird er vom Ladendetektiven und einem Mitarbeiter angesprochen und ins Büro gebeten zur Anzeigenerstattung. Unmittelbar vor dem Büro versucht der Mann dann, sich durch Flucht einer Anzeige zu entziehen. Er kann festgehalten werden und kommt zusammen mit dem Mitarbeiter des Marktes zu Fall. Außerdem kann die Polizei feststellen, dass der Beschuldigte noch ein unterschlagenes Handy mit sich führt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell