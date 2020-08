Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erst Führerschein weg - Dann Auto beschlagnahmt

Rinteln (ots)

(swe). Am Montag wird gegen 11.10 Uhr ein 28-jähriger Mann aus Rinteln in seinem Pkw fahrend durch die eingesetzten Beamten festgestellt, der große Teile seines Gesichtes verbunden hat. Die Beamten wollen den Pkw-Fahrer kontrollieren und der flüchtet vor der Kontrolle. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen Mann aus der Waldkaterallee handelt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach kurzer Fahndung kann der Mann angetroffen werden und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird sein Fahrzeug, ein Mercedes E 280, als Tatmittel beschlagnahmt. Bei der Kontrolle verstößt der Mann immer wieder gegen die Corona-Abstandsregeln gegenüber den einschreitenden Beamten, so dass gegen ihn auch deshalb ermittelt wird.

