Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Streit endet mit Faustschlag

Obernkirchen (ots)

(ma)

Zwei Bürger aus Obernkirchen trugen am Sonntag um 09.10 Uhr ihre Differenzen auf dem Marktplatz in Obernkirchen aus, wobei ein 38jähriger Mann seinem Gegenüber einen Faustschlag auf das Auge versetzte. Das 35jährige Opfer konnte weiteren Schlägen des Täters mit einem Schlagring und einem mitgeführten Teleskopstock ausweichen. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Beschuldigte und konnte bislang von der Polizei noch nicht befragt werden.

Der Verletzte wollte sich mit einer Kopfverletzung selbstständig in das Klinikum Schaumburg begeben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts eingeleitet.

