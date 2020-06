Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verdacht des Autodiebstahls Golf Cabriolet verschwunden - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Eckelshausen

"Wo ist das schwarze Golf III Cabriolet mit der hellen beigefarbenen Lederinnenausstattung?" Mit dieser Frage beschäftigen sich die Eigentümer und die Polizei seit Montag, 15. Juni. Das derzeit nicht zugelassene Auto stand ohne Kennzeichen bereits seit geraumer Zeit bei einer Werkstatt an der Bundesstraße 453 Ecke Kirchstraße. Dort so glaubt der Besitzer sein Auto zuletzt am Freitag, 12. Juni im Vorbeifahren noch gesehen zu haben. Am Montag 15. Juni war das Cabriolet dann weg. Sämtliche bisherigen Nachfragen und Nachforschungen brachten keine Hinweise auf den Verbleib des aus dem Jahr 1997 stammenden Autos. Das schwarze Cabriolet hat ein schwarzes Stoffdach. Es fällt möglicherweise durch die eher seltenere helle beige Lederinnenausstattung und zudem durch eine nicht fachgerecht ausgeführte Reparatur eines Schadens am Kotflügel hinten rechts auf. (deutlich sichtbare Fehler im Lack). Wer hat das Wegfahren oder den Abtransport des Golf Cabriolets beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Autos oder zu dessen derzeitigem Nutzer geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

