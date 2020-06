Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Lauterbach (ots)

Am Samstag, 13.06.2020, zwischen 12:55 Uhr und 13:15 Uhr, stieß ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Lauterbach gegen die Beifahrerseite eines dort geparkten silbernen Audis und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. EUR 2.000,-. Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641/9710 entgegen.

