Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag, 13.06.2020, im Zeitraum von 13:30 bis 15:00 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug - PKW oder LKW - beim Wenden eine Zufahrt bzw. den Gehweg bei einem Grundstück in der Stresemannallee und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachschaden: 300 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, 06621/9320 oder über die Online-Wache (Polizei.Hessen.de).

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Lampersbach)

