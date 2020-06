Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kollision zwischen zwei Fahrradfahrerinnen

Hünfeld (ots)

Am Samstag, dem 13.06.2020 gegen 13:05 Uhr kam es in der Fuldaer Straße in Hünfeld, auf Höhe der dortigen Shell-Tankstelle, zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen, welche nebeneinander auf dem Fahrradweg fuhren. Aufgrund von nicht ausreichenden Seitenabstand kam es beim Linksabbiegen in die St.-Vitus Straße zu einem Zusammenstoß beider Fahrerinnen. Beide Beteiligte erlitten Verletzungen, eine Radlerin musste sogar mit dem RTW in das Krankenhaus nach Hünfeld gebracht werden.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld Hof, PK-A`in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell