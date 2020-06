Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf Kreuzung

Fulda (ots)

Am Freitag, 12.06., ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Fulda auf der Kreuzung Petersberger Straße/Heinrichstraße. Ein 32-jähriger Fuldaer befuhr mit seiner Mercedes E-Klasse die Heinrichstraße aus Richtung Künzeller Straße kommend und wollte die Petersberger Straße geradeaus in Richtung Bahnhofstraße überqueren. Er hielt zunächst bei Rotlicht in der rechten Spur für Geradeausverkehr an der Haltelinie an und fuhr dann, nachdem die Ampel auf Grün umgeschaltet hatte, wieder an. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Pkw VW Touran, der von einem 42-jährigen Mann aus Fulda gefahren wurde. Dieser hatte wohl das Rotlicht der Ampel in der Petersberger Straße missachtet, um die Kreuzung geradeaus in Richtung Petersberg zu überqueren. Er stieß mit seinem Pkw frontal in die linke Seite des Mercedes. Die beiden Insassen des Mercedes wurden durch den seitlichen Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9000,-EUR geschätzt.

gefertigt: Greif, PHK, Pst. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell