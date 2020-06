Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher in zwei Gebäuden- Kripo sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrecher in zwei Gebäuden- Kripo sucht Zeugen

Biedenkopf-Breidenstein: In der Nacht auf Donnerstag, 18. Juni, drangen Unbekannte gleich in zwei Gebäude in der Straße "Zum Hofrain" ein. Betroffen sind ein Autohaus und ein Handwerksbetrieb. Die Unbekannten stahlen nach dem gewaltsamen Eindringen Bargeld. Einen bereits gestohlenen Laptop ließen die Diebe anschließend im Außenbereich liegen. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge rund um den Tatort aufgefallen sind, melden sich bitte bei dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

