Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch scheitert;Kontrolle - Blutprobe - Führerschein weg;Mazda angefahren;Brauner Renault nach Unfall gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbruch scheitert

Ebsdorfergrund -Wittelsberg: Am Mittwoch, 17. Juni, machte sich ein Unbekannter an der Eingangstür eines Wohnhauses in der Straße "Vor dem Wald" zu schaffen. Die Hebelversuche zwischen Mitternacht und 11 Uhr scheiterten. Der Täter hinterließ einen Schaden von 300 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Kontrolle - Blutprobe - Führerschein weg

Stadtallendorf: In der Nacht auf Donnerstag, 18. Juni, kontrollierte die Polizei in der Innenstadt einen 35 Jahre alten Autofahrer. Den Ordnungshütern kam bei dem Gespräch mit dem Mann sofort eine "Alkoholfahne" entgegen. Dieser Umstand zog natürlich sofort einen Vortest nach sich, der entsprechend stark positiv ausschlug. Der Fahrer musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Mazda angefahren

Marburg: Auf dem Parkplatz des Toom-Marktes in der Afföllerstraße fuhr ein Unbekannter am Mittwoch, 17. Juni, zwischen 10.45 und 11.15 Uhr, vorne rechts gegen einen dunkelgrauen Mazda. Der Autofahrer hinterließ bei dem missglückten Rangierversuch einen Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Brauner Renault nach Unfall gesucht

Marburg: Beim Vorbeifahren touchierte ein Autofahrer am Mittwoch, 17. Juni, im Zwetschenweg den linken Außenspiegel eines geparkten Toyotas. Bei dem Unfall, der sich zwischen 11 und 16.30 Uhr ereignete, entstand ein Schaden von 500 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher war höchstwahrscheinlich mit einem braunen Renault unterwegs, der einen entsprechenden Spiegelschaden haben muss. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell