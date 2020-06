Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Trio überfällt Mann - Kriminalpolizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Trio überfällt Mann - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wetter: Drei Männer attackierten in der Nacht auf Dienstag, 16. Juni, einen 58-Jährigen in der Fuhrstraße. Das Opfer kam mit leichten Blessuren davon. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Das Trio griff den Mann zwischen 00.50 und 1 Uhr völlig unvermittelt im Bereich der Brücke zur Bahnhofstraße an. Letztendlich landete der Angegriffene am Boden und die mutmaßlichen Täter griffen zu. Sie erbeuteten ein schwarzes iPhone 4S, eine braune Lederbrieftasche mit Bargeld /Ausweispapieren und flüchteten in Richtung Innenstadt. Das Opfer rief bei dem Überfall mehrmals laut um Hilfe. Die Verdächtigen sind laut Opfer zwischen 20 und 25 Jahre alt. Eine weitere Beschreibung des Trios liegt nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer hat in der Nacht im Bereich der Fuhrstraße /Brücke Bahnhofstraße verdächtige Personen/Fahrzeuge wahrgenommen? Wer hat die Hilfeschreie des Opfers gehört? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell