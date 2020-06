POL-MR: Unbekannter schnappt sich BMW und fährt gegen Corsa;Rowdys auf Spielplatz;Randale am Getränkemarkt;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Unbekannter schnappt sich BMW und fährt gegen Corsa

Neustadt: Nach einem versuchten Auto-Diebstahl und einem damit verbundenen Unfall sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall spielte sich in der Nacht auf Mittwoch, 17. Juni, in der Königsberger Straße ab. Der Besitzer eines BMW hörte gegen 1.30 Uhr das laute Aufheulen eines Motors und ging der Sache auf den Grund. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte den unverschlossenen Wagen mit defekter Schließanlage rückwärts aus der Einfahrt gefahren und krachte auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen geparkten Opel Corsa. Der erfolglose Autodieb stahl aus dem Inneren Bargeld und den Zündschlüssel und suchte das Weite. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Rowdys auf Spielplatz

Stadtallendorf-Niederklein: Bereits am Freitag oder Samstag (29/30. Mai) waren Randalierer auf dem Spielplatz am Sportplatz aktiv. Die Unbekannten rissen Latten aus einem Klettergerüst heraus und hinterließen einen Schaden von 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428 - 93050.

Randale am Getränkemarkt

Marburg: Ein Getränkemarkt in der Afföllerstraße geriet zwischen Mittwoch, 10. Juni, 21 Uhr, und Freitag, 12. Juni, 7 Uhr, in das Visier von Randalierern. Die Unbekannten warfen zwei Oberlichter ein und verursachten einen Schaden von 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

