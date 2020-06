Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Neue City-Roller für die Jugendverkehrsschulen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Die Räder sind deutlich größer als bei einem normalen Roller. Das Zweirad hat neben der üblichen hinteren Rollerbremse auch noch zwei Bremsen am Lenker. Klaus Schnitzky, der 1. Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Marburg-Biedenkopf übergab den Jugendverkehrsschulen in Marburg, Stadtallendorf und Dautphetal am Montag, 15. Juni, insgesamt zehn neue Bike2Go City-Roller. Die neuen Roller mit den 20 Zoll-Reifen eignen sich hervorragend zur Schulung für die größeren Kinder, z.B. Kinder der vierten Schulklasse, die bislang noch nicht Radfahren und die sich daher noch nicht so sicher im Straßenverkehr bewegen. Bevor es vielleicht mal aufs richtige Fahrrad geht, ermöglichen diese sichereren Roller eine gefahrlosere, praktische Ausbildung und gleichzeitige Verkehrserziehung. Die Verkehrswacht Marburg-Biedenkopf unterstützt seit Jahrzehnten die Verkehrsschulen des Landkreises und die Verkehrserzieher des Regionalen Verkehrsdienstes Marburg-Biedenkopf. Diese Unterstützung ermöglicht z.B. die Präsentation des Mobilo Geschicklichkeitsparcours, des Überschlagsimulators, Gurtschlittens oder Fahrsimulators z.B. bei Verkehrssicherheitstagen an Schulen oder Kindergärten. Die Mitarbeiter der Verkehrserziehung des Regionalen Verkehrsdienstes freuen sich nach der Pandemie bedingten Pause darauf, bald wieder mit den Kindern in den Jugendverkehrsschulen üben zu können. Die erste Probefahrt mit Jonathan Decher hat der Roller bereits mit Bravour bestanden. "Der Roller macht richtig Spaß. Durch die großen Räder ist man schneller unterwegs", sagte der Junge nach der ersten Runde.

Martin Ahlich

Bildbeschreibungen: Foto Rollerübergabe:

v. l. Matthias Schlosser, Thomas Korbmacher, Tobias Decher, Katrin Burk-Müller, POK Becker vom Regionalen Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf und der 1. Vorsitzender Kreisverkehrswacht MR-BID, Klaus Schnitzky)

Foto Rollertest: Jonathan Decher

