Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei Nienburg nimmt Wohnungseinbrecher auf frischer Tat fest.

Nienburg (ots)

NIENBURG (het) - In der Nacht von Freitag auf Samstag teilte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Quellhorststraße der Polizei Nienburg fernmündlich mit, dass er sich gerade nicht zuhause befinden würde, er über eine Raumüberwachung aber sehen könne, dass eine fremde Person in seinem Wohnzimmer stehen würde. Einsatzkräfte der Polizei Nienburg konnten das Einfamilienhaus des Mitteilers in kürzester Zeit umstellen. Kurz darauf flüchtete eine männliche Person aus dem Gebäude. Nach kurzer, fußläufiger Flucht konnte der Flüchtende eingeholt, überwältigt und festgenommen werden. Ein Komplize des festgenommenen 24-jährigen konnte vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt entkommen. Mangels vorliegender Haftgründe durfte der 24-jährige am Samstagmittag die Polizeidienststelle in Nienburg wieder verlassen. Die beiden flüchtenden Täter mussten ihre Motorroller in Tatortnähe zurücklassen. Diese wurden von der Polizei beschlagnahmt. Diebesgut konnten die Täter nicht erlangen. Das Strafgesetzbuch sieht für Personen, die in ein Wohngebäude einbrechen eine nicht unerhebliche Strafe von mindestens einem, bis hin zu 10 Jahren Haft vor. Die Polizei Nienburg richtet sich in diesem Ermittlungsverfahren mit der Frage an die Öffentlichkeit: Wem sind in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01 Uhr, im Bereich der Quellhorststraße / Bruchstraße Personen auf Motorrollern aufgefallen? Wer hat jemanden auf einem Roller gesehen und kann die Personen beschreiben? Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021/9778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell