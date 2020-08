Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Lösen von Radmuttern

Rinteln (ots)

(jwp)Am Freitag erschien eine 59-jährige Rintelnerin auf der Rintelner Polizeiwache und erstattet eine Anzeige. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden die Radmuttern an ihrem Pkw Fiat gelöst. Die Rintelnerin hatte ihren Pkw am Donnerstagabend auf den Parkplatz an der Hartler Straße hinter den Wohnhäusern der Graf-Otto-Straße abgestellt. Als sie am Freitagmorgen losgefahren sei, habe sie komische Geräusche wahrgenommen. Sie habe ihren Pkw umgehend gestoppt und dabei festgestellt, dass zwei der vier Radmuttern zwar nicht komplett entfernt aber denoch gelöst worden sind. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell