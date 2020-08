Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Gesuchter Mann mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Stadthagen (ots)

Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr konnte die Stadthäger Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann aus Bückeburg festnehmen. Der 36 jährige war mit einem Fahrrad an der Kreisstraße 30 zwischen Lindhorst und Sachsenhagen unterwegs und wurde hier von einer aufmerksamen Streifenbesatzung erkannt. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Bückeburg gesucht wird, da er eine zehnmonatige Haftstrafe zu verbüssen und diese nicht angetreten hat. Noch während der Kontrolle wird der Stadthäger Polizei ein Fahrraddiebstahl in Lindhorst gemeldet. Ein Zeuge hatte den Diebstahl beobachtet und konnte eine detaillierte Beschreibung des Fahrrades und des Täters abgeben. Diese Beschreibung traf zu hundert Prozent auf den festgenommenen Mann zu, sodass gegen ihn Ermittlungen wegen Diebstahl eingeleitet werden. Der Eigentümer des Fahrrades konnte dieses kurze Zeit später erfreut wieder von der Polizei in Empfang nehmen. Bei der obligatorischen Durchsuchung des festgenommenen Bückeburgers konnte die Polizei zu allem Überfluß noch geringe Mengen Marihuana auffinden und sicherstellen. Auch hier wird sich der Mann in einem Strafverfahren verantworten müssen. Vorerst wird er jedoch seine Haftstrafe in der JVA HAnnover absitzen müssen.

