POL-NI: Polizei Bückeburg bietet Fahrradcodierungen an

Am Mi., 16.09.2020, in der Zeit von 09.00 bis 17.00 Uhr, bietet die Polizei auf dem Hof des Polizeikommissariats Fahrradcodierungen an.

Auf Grund der Corona-Problematik gibt es ein paar Regularien, die die Interessierten gebeten werden einzuhalten.

Zum einen bedarf es für einen Codiertermin einer telefonischen Voranmeldung, die ab Montag den 24.08.2020 in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr unter der Tel.: 057222/9593-123 bei der Polizei erfolgen kann.

Ab sofort liegen auf der Wache der Polizei Bückeburg die notwendigen auszufüllenden Einverständniserklärungen aus, die zum Codiertermin ausgefüllt mitzubringen sind. Einer vorher ausgefüllte Erklärung erspart viel Zeit bei der Codierung und gewährleistet, dass mehr Fahrräder codiert werden können.

Die Beamten der Wache vergeben keine Termine für die Codierung.

Bitte bringen zum Termin einen eigenen Kugelschreiber mit und tragen sie einem Mund-Nasen-Schutz.

