Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei nimmt drei Einbrecher fest

Brakel (ots)

Brakel, Driburger Straße Freitag, 22.05.2020, 03.44 Uhr Zur Tatzeit meldete ein Zeuge drei verdächtige Personen mit Aufbruchswerkzeug im Bereich einer Tankstelle in der Driburger Straße. Die Einsatzkräfte der Polizei, unter denen sich auch ein Diensthundführer mit Diensthund befand, konnten drei männliche Personen im Alter zwischen 21 und 23 Jahren am Tatort festgenehmen. Am Verkaufsraum der Tankstelle wurden von den Polizeibeamten Einbruchspuren und ein Sack mit Diebesgut festgestellt. Einer der Täter trug leichte Verletzungen durch den Einsatz des Diensthundes während der Festnahme davon. Am Dienstag, 19.05.2020, wurde bereits in die gleiche Tankstelle eingebrochen. Die Kriminalpolizei prüft nun, inwieweit mögliche Tatzusammenhänge bestehen. /Ar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell