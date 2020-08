Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfall mit Verletzten auf der Weserbrücke

Rinteln (ots)

(jwp) Am Samstag, gegen 18:45 Uhr, ereignete sich auf der Hindenburgbrücke in Rinteln ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 55-jährige Rintelnerin war mit ihrem Pkw Chevrolet in Richtung Nordstadt unterwegs. Auf der Brücke geriet sie aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem entgegenkommenden Pkw Skoda eines 63-jährigen Mannes aus Langenhagen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des Pkw Skoda leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich mit Rettungswagen ins Klinikum Schaumburg verbracht. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde zunächst die Feuerwehr zwecks Abbinden der Stoffe angefordert. Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Rinteln rückten ebenfalls noch zur Unfallstelle aus, um die Verunreinigung zu beseitigen. Die Hindenburgbrücke war für die Unfallaufnahme über eine Stunde voll gesperrt.

