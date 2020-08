Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rinteln (ots)

(jwp) Am Freitag, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Galgenfeld. Ein 62-jähriger Rintelner war mit seinem Lkw von der Konrad-Adenauer-Straße nach rechts in die Straße Galgenfeld eingebogen. Dazu nutzte er die Rechtsabbiegespur neben dem Kreisverkehr. Beim Einfahren in die Straße Galgenfeld übersah er einen vorfahrtberechtigten 37-jährigen Extertaler, der aus dem Kreisverkehr mit seinem Pkw Audi in die Straße Galgenfeld eingefahren war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann aus dem Extertal an seiner Hand verletzt. Weiterhin wurde die Lenkung des Audis dermaßen beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war.

