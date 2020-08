Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Streit endet mit Messerangriff

Obernkirchen/Gelldorf (ots)

Nach einem Streitgespräch zwischen zwei Flüchtlingen ereignete sich am Sonntag gg. 15.40 Uhr in Obernkirchen/Gelldorf eine tätliche Auseinandersetzung zwischen den dort an der Hauptstraße wohnenden Personen.

Nach Zeugenbefragungen und Ermittlungen am Tatort wurde vermutlich das Opfer, ein 22jähriger Mann aus Afghanistan, von dem Beschuldigten aus dem Iran im Alter von 38 Jahren, mit einem Messer in den Oberarm gestochen. Nach dem Messerstich griff das Opfer wahrscheinlich in einer Abwehrhaltung in die offene Klinge des Messers, so dass der Mann Verletzungen am Oberarm und an der Hand erlitt.

Die Polizei Bückeburg hatte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg erste Ermittlungen wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung am Tatort durchgeführt. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg verbracht werden, wo dieser am Arm operiert wurde.

Der Kriminalermittlungsdienst wird die Ermittlungen mit den Vernehmungen der Beteiligten und Zeugen unter Hinzuziehung von Dolmetschern fortführen.

