Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrunkenenr Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis

Liebenau (ots)

(BOE) Am Sonntag, den 23.08.2020, gegen 01:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hoya einen PKW Ford in Liebenau, der in Richtung Pennigsehl fuhr. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurde deutlicher Alkoholgeruch aller im Fahrzeug sitzender Personen wahrgenommen. Bei dem Fahrzeugführer ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,07 Promille. Im Nienburger Krankenhaus wurde anschließend eine Blutentnahme angeordnet. Da der 41-jährige Fahrzeugführer weder seinen Führerschein noch seinen Ausweis mit sich führte, wurde er nach der Blutentnahme zur Polizei Nienburg verbracht. Dort stellte sich dann heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Mann sind nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell