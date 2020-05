Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheit im Verkehr - Lkw-Fahrer mit über 2 Promille unterwegs

Hameln (ots)

Am Montagmittag (18.05.2020, gegen 12:00 Uhr) kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Hameln den Fahrer einer Sattelzugmaschine in der Talstraße in Hameln.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 44-jährige Fahrzeugführer eines EU-Staates unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Dem alkoholisierten Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde durch die Staatsanwaltschaft Hannover eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro angeordnet, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Der Lkw-Fahrer wartet nun in seinem Führerhaus darauf, dass seine Spedition einen Ersatzfahrer nach Deutschland schickt.

Rückfragen bitte an:

Stephanie Heineking-Kutschera

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell