Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld - Einbruch in Bankfiliale - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht vom 26.-27.10.2019 zu Mittwoch sind Unbekannte in ein Geldinstitut im Stadtteil Bockum eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen hebelten der/die unbekannten Einbrecher am Samstag, den 26.10.2019, gegen 23:37 Uhr, ein Fenster neben dem rückwärtigen Eingang der Filiale an der Buschstr. auf und gelangten so in das Gebäude. In den Räumen wurden anschließend sogenannte Postschließfächer aufgehebelt. Der /die Einbrecher konnten vor Eintreffen der Polizei bzw. eines Wachdienstes unerkannt flüchten. Was genau entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatortbereich unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (809)

