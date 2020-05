Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Motorradkontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Bodenwerder

Landkreis Holzminden (ots)

Am Sonntag, 17.05.2020 wurde in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Bodenwerder Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Motorradfahrer" durchgeführt. Die Kontrollstellen waren in der Rühler Schweiz (L 580) und in Derental, auf Höhe der Gaststätte Eulenkrug (L 550).

Die Rühler Schweiz wurde aufgrund der Unfalllage als Kontrollstelle ausgewählt. In Derental gab es vermehrte Beschwerden aufgrund des ansteigenden Lärms durch Motorradfahrer.

Insgesamt wurden 86 Motorräder kontrolliert. Die festgestellten Mängel wurden vor Ort geahndet oder später auf der Dienststelle zur Anzeige gebracht.

Neben dem Ahnden der Ordnungswidrigkeiten wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt und auf die steigende Lärmbelästigung durch den vermehrten Motorradverkehr hingewiesen. Hierbei wurden die kontrollierenden Beamten durch das Präventionsteam bestehend aus POK Bente und POK'in Kalmbach unterstützt.

Besonderes Augenmerk wurde bei den Verkehrskontrollen auf die Verkehrssicherheit der Motorräder sowie der Motorradfahrer gelegt. Bei den Motorradfahrern konnte sieben Mal ein ungeeigneter Helm festgestellt werden. Geeignete Helme wurden durch die Ehefrauen zur Kontrollstelle gebracht, so dass die Fahrt fortgesetzt werden konnte. Insgesamt sieben Mal wurde die Weiterfahrt untersagt.

Durch die Kollegen wurden zudem Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei konnten 15 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Bei acht der festgestellten Geschwindigkeits-überschreitungen wird ein Fahrverbot verhängt.

