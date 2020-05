Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Täter auf frischer Tat vorläufig festgenommen

Bad Pyrmont (ots)

Einem aufmerksamen örtlichen Sicherheitsunternehmen ist es zu verdanken, dass die vier Einbruchstaten von Anfang April bis 11. Mai 2020 in die Wandelhalle in Bad Pyrmont aufgeklärt werden konnten. Am Montagabend gegen 22:20 Uhr wurde der Sicherheitsdienst in der Wandelhalle auf eine männliche Person im dortigen Kiosk aufmerksam, die sich nach Einschlagen der Kioskscheibe an den Zigaretten zu schaffen machte. Nach Ansprache flüchtete der Täter samt Diebesgut vom Tatort. Der Sicherheitsdienst alarmierte sofort die Polizei und verfolgte den Täter bis dieser von den eintreffenden Streifenbeamten vorläufig festgenommen werden konnte. Hierbei handelt es sich um einen 20 jährigen Heranwachsenden aus Bad Pyrmont. Der junge Mann übernachtete im Polizeigewahrsam und konnte am Folgetag durch den Ermittlungsdienst Bad Pyrmont vernommen werden. Hier räumte er die begangene Tat sowie drei weitere Einbrüche in die Wandelhalle Anfang April umfassend ein. Die geschätzte Schadenssumme beläuft sich auf ca. 11.000 Euro. Nach seiner Vernehmung wurde der Täter nach Hause entlassen. Die Auswertung der aufgefundenen Spurenlage dauert noch an.

