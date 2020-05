Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Pyrmont (ots)

Glück im Unglück hatte ein 19jähriger aus Bad Pyrmont, der am Samstag, 09.05.2020, gegen 09:05 Uhr, die Kleinenberger Landstraße (L426) von Baarsen in Richtung Bad Pyrmont befuhr. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Der junge Mann wurde nur leicht am Arm verletzt, an dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

