Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ermittlungen wegen Einmiet- und Warenkreditbetrug

Bad Münder/Hameln (ots)

Am 07.05.2020 erstattet der Betreiber eines Hotels in Bad Münder eine Anzeige wegen Betrugs beim Polizeikommissariat Bad Münder. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen haben die mutmaßliche Täterin (38 Jahre) und der mutmaßliche Täter (39 Jahre), beide ohne festen Wohnsitz, zwei Zimmer für die Dauer von 10 Tagen in dem Hotel bezogen und diese beim Verlassen nicht bezahlt. Zudem seien während und auch noch nach dem Aufenthalt der Täter zahlreiche Pakete unter falschen Namen angeliefert worden. Bereits in der Vergangenheit kam es zu gleichgelagerten Fällen in Bad Münder OT Flegessen und in Hameln. Die Polizei nimmt Ermittlungen wegen des Verdachts des Einmiet- und Warenkreditbetrugs auf.

