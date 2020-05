Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Täter zu Brandlegungen im Stadtgebiet Bad Pyrmont ermittelt

Bad Pyrmont (ots)

Im März ist es an der Pyrmonter Minigolfanlage "Bahn 19" zu einem Schadensfeuer gekommen. Hier musste eine männliche Person, die sich während der Löscharbeiten vor Ort aufgehalten hatte, von den Feuerwehrkameraden des Ortes verwiesen werden. Die Beschreibung dieser Person deckte sich zudem auch noch mit einer Person, mit der die Betreiber der Minigolfanlage in der Vergangenheit Ärger hatten. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Personalien dieses 59-jährigen Mannes festgestellt werden. Im Rahmen der nachfolgenden Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Überprüfte in der Vergangenheit bereits einschlägig durch diverse Zündeleien polizeilich in Erscheinung getreten war. Daraufhin wurden alle Brandlegungen im Stadtgebiet in den zurückliegenden Wochen abgeglichen und in allen Fällen ergaben sich Verbindungen zu dem ursprünglich aus Berlin stammenden Verdächtigen. Als dieser anschließend auch noch von dem Stadtbrandmeister als ein auffälliger Schaulustiger im Zusammenhang mit einem Notrufmissbrauch zu einem fälschlich gemeldeten Großbrand in der Wandelhalle am 20. März wiedererkannt worden war, zogen die Beamten einen Schlussstrich und holten den Tatverdächtigen zur Dienststelle. Hier konnte ihm dann auch der gesicherte, vorgetäuschte Notruf zweifelsfrei nachgewiesen werden. Mittlerweile hat der unter Betreuung stehende Verdächtige die Taten samt Inbrandsetzungen von Müllcontainern am Eingang des Kurparks und in einer Wohnstraße in Holzhausen zugegeben. Inwieweit er strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, bleibt allerdings abzuwarten.

