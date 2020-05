Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Extrem Eilig

Bad Pyrmont (ots)

Am 30.04.2020, gegen 23:05 Uhr, fiel einer Funkstreifenbesatzung des PK Bad Pyrmont ein weißer VW-Golf auf, der im Innenstadtbereich mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Beamten fuhren mit ihrem Streifenwagen hinterher und konnten auf der Bahnhofstraße zu "dem Raser" aufholen. Auf der Strecke bis zur Emmerbrücke zeigte der Tacho des Funkstreifenwagens 120 km/h an. Danach bog der Pkw in Richtung Lügde ab und erreichte auf der dortigen Straße, auf der auch nur 50 km/h erlaubt sind, Geschwindigkeiten bis 90 km/h. Nach dem Anhalten des Golf wurde festgestellt, dass "der Raser" eine 19jährige Frau aus Bad Pyrmont war. Ihr wird, nach Abzug eines erheblichen Toleranzwertes, eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 46 km/h vorgeworfen. Vor Ort gab die junge Frau an, sie sei nur aus Angst so schnell gefahren, weil sie verfolgt worden sei. Da der von ihr beschriebene Verfolger aber von der Streifenwagenbesatzung nicht gesehen wurde, wird dies als Schutzbehauptung gewertet. Sie muss jetzt mit einem Bußgeld von 200,- Euro plus Bearbeitungsgebühr, zwei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und ggf., sollte sie noch in der Probezeit sein, mit einer Nachschulung rechnen.

