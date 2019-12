Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines leerstehenden Reihenhauses in Tribsees (LK Vorpommern-Rügen)

Tribsees (ots)

Am 16.12.2019 gegen 16:00 Uhr wurde polizeilich bekannt, dass die obere Etage eines leerstehendes Abrisshaus (Reihenhaus) in Tribsees in Brand geraten ist. Das Feuer wurde durch die freiwillige Feuerwehr Tribsees gelöscht. Es kamen 4 Einsatzfahrzeuge und ca. 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Da eine Brandstiftung nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese Hinweise richten Sie bitte an das Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326/570. Im Auftrag Dirk, Ohlert Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

