Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Magdeburg- Auto in Nienburg entwendet - Täter in Magdeburg festgenommen

Nienburg (ots)

(BER)Wenig Freude hatte ein Autodieb, der im Laufe des 25.08.2020 ein Smart Cabrio aus dem Parkhaus am Bahnhof entwendet hatte. Bereits wenige Stunden nach der Tat konnte der Dieb am 26.08.2020, gegen 01.15 Uhr in Magdeburg festgenommen werden. Hier war der 36-jährige aufgefallen, weil er in der Innenstadt den nächsten Pkw geöffnet und bereits durchsucht hatte. Dabei war er von Zeugen beobachtet worden, die wiederum die Polizei alarmierten. Bei der Festnahme und Überprüfung stellten die Polizeibeamten in Magdeburg fest, dass das von ihm genutzte Cabrio zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige ist einschlägig polizeibekannt. Die Ermittlungen der beiden betroffenen Dienststellen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell