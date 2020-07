Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Durch Trinkflasche abgelenkt

Ense (ots)

Am Donnerstag (30.Juli), gegen 10.30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Arnsberger mit seinem Fahrrad den gesperrten Streckenabschnitt der K8 in Niederense. Als er während der Fahrt seine Trinkflasche benutzen wollte, verlor er sein Gleichgewicht und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich, so dass er zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dieses konnte er noch am gleichen Tag wieder verlassen. Sein getragener Fahrradhelm verhinderte vermutlich schlimmere Verletzungen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell