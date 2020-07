Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Verkehrsschild umgefahren

Rüthen (ots)

Zwischen Mittwoch (29.Juli), 20 Uhr, und Donnerstag, 10.10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild an der Bahnhofstraße / Briloner Straße. Anstatt den Schaden zu melden, entfernte er sich ohne die Polizei davon in Kenntnis zu setzen. In der Nähe des beschädigten Verkehrszeichens konnten augenscheinlich Teile einer Plastikabdeckung eines Scheinwerfers aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder ein Kraftfahrzeug mit einem frischen Scheinwerferschaden gesehen hat, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

