Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ein Leichtverletzter und 18.000 Euro Sachschaden

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (29.Juli) bilanzierte die Polizei, nach einem Unfall auf der Lipperoder Straße, eine leicht verletzte Person und circa 18.000 Euro Sachschaden. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein 79-jähriger Autofahrer aus Bad Sassendorf die Mastholter Straße in Richtung Innenstadt. Dort wollte er dann nach links auf die Lipperoder Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende 53-jährige Lippstädter Autofahrerin, die auf der vorfahrtberechtigten Lipperoder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch den folgenden Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen verletzte sich die 53-Jährige leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell