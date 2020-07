Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radler stoßen zusammen

Karlsruhe (ots)

Zwei Radfahrer sind am Mittwochmorgen in der Unterführung in der Ettlinger Straße zusammengestoßen und haben sich dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Der dabei entstandene Sachschaden wird im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 26-Jahre alte Zweiradfahrer die Unterführung Augartenstraße / Ettlinger Straße in Richtung Zoo. Am Ende der Unterführung kommt ihm ein 52-jähriger Radler entgegen. Trotz mehreren gescheiterten Ausweichmanövern beider Beteiligten kam es letztendlich zum Zusammenstoß. Hierbei verletzten sie sich und wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

