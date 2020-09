Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbruchsversuch (05.08.-24.09.2020)

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum vom 05. August bis zum 24. September gewaltsam versucht, in ein Gebäude des Finanzamtes in der Kaiserstraße einzudringen. Das Fenster im Erdgeschoss des Finanzamtgebäudes hielt stand, sodass lediglich Sachschaden am Fensterrahmen in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich des Finanzamtes, Gebäude Block B, Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

