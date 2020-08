Polizei Braunschweig

POL-BS: Autodieb entwendet Mazda

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Querum, 17.08.2020 - 18.08.2020

Am Dienstagmorgen schaute ein 58-jähriger Braunschweiger aus dem Fenster und wunderte sich. Sein Mazda stand nicht an der gewohnten Stelle. Nachdem er im Nahbereich nachgeschaut hatte, musste er leider feststellen, dass der PKW gestohlen wurde. Letztmalig hatte er seinen PKW am Montagnachmittag gesehen.

Er informierte die Polizei.

Unglücklicherweise befanden sich in dem grauen Mazda CX 5 mehrere hochwertige Gegenstände.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell